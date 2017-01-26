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Киян попередили про ожеледицю на дорогах

Киян попередили про ожеледицю на дорогах

Київ • УНН

 • 9641 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні у Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 січня в столиці очікується похолодання: температура вночі 12-14°, вдень близько 10° морозу. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Українські Національні Новини

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