Киян попередили про ожеледицю на дорогах

За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 січня в столиці очікується похолодання: температура вночі 12-14°, вдень близько 10° морозу. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.