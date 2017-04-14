Китайские работники-нелегалы вышли на протест из-за обмана работодателя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более 50 строителей, которые были наняты на работу в казино на Тихоокеанском острове Сайпан, устроили уличную акцию протеста с требованием выплатить зарплаты, после того как их работодатель был обвинен в незаконном ввозе китайских рабочих по туристическим визам, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Китайские работники, которые прибыли на Сайпан по туристическим визам и не могут законно работать, требовали, чтобы компания подрядчик казино MCC International Saipan, которая является подразделением государственной металлургической корпорации China Ltd, выплатила им зарплату.
В частности, на плакатах протестующих было написано "MCC должен вернуть мои кровно заработанные деньги".
Сама же компания MCC заявила, что не нанимала никаких рабочих в обход легальных процедур.
При этом, Федеральное бюро расследований (ФБР) США 3 апреля начало дело в отношении компании, обвиняемой в незаконном найме и ввозе китайских мигрантов. В поле зрения правоохранительных органов МСС попала после того, как при строительстве казино погиб один из рабочих, более 100 получили травмы. В результате рейда оперативников ФБР в офисе компании было выявлено более 150 нелегальных китайских рабочих, сейф с долларами и юанями и зарплатная ведомость.
Как сообщал УНН, аресты правозащитников произошли в Китае.