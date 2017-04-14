Китайские работники-нелегалы ​​вышли на протест из-за обмана работодателя

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47332 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104130 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160088 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118140 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117492 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113090 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104644 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154533 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Китайские работники-нелегалы ​​вышли на протест из-за обмана работодателя

Китайские работники-нелегалы ​​вышли на протест из-за обмана работодателя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более 50 строителей, которые были наняты на работу в казино на Тихоокеанском острове Сайпан, устроили уличную акцию протеста с требованием выплатить зарплаты, после того как их работодатель был обвинен в незаконном ввозе китайских рабочих по туристическим визам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Китайские работники, которые прибыли на Сайпан по туристическим визам и не могут законно работать, требовали, чтобы компания подрядчик казино MCC International Saipan, которая является подразделением государственной металлургической корпорации China Ltd, выплатила им зарплату.

В частности, на плакатах протестующих было написано "MCC должен вернуть мои кровно заработанные деньги".

Сама же компания MCC заявила, что не нанимала никаких рабочих в обход легальных процедур.

При этом, Федеральное бюро расследований (ФБР) США 3 апреля начало дело в отношении компании, обвиняемой в незаконном найме и ввозе китайских мигрантов. В поле зрения правоохранительных органов МСС попала после того, как при строительстве казино погиб один из рабочих, более 100 получили травмы. В результате рейда оперативников ФБР в офисе компании было выявлено более 150 нелегальных китайских рабочих, сейф с долларами и юанями и зарплатная ведомость.

Как сообщал УНН, аресты правозащитников произошли в Китае.

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