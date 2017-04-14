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Китайські працівники-нелегали вийшли на протест через обман працедавця

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Більше 50 будівельників, які були найняті на роботу в казино на Тихоокеанському острові Сайпан, влаштували вуличну акцію протесту з вимогою виплатити зарплати, після того як їхній роботодавець був звинувачений в незаконному ввезенні китайських робітників за туристичними візами, передає УНН з посиланням на Reuters.

Китайські працівники, які прибули на Сайпан за туристичними візами і не можуть законно працювати, вимагали, щоб компанія підрядник казино MCC International Saipan, яка є підрозділом державної металургійної корпорації China Ltd, виплатила їм зарплату.

Зокрема, на плакатах учасників протесту було написано “MCC має повернути мої кровно зароблені гроші”.

Сама ж компанія MCC заявила, що не наймала ніяких робочих в обхід легальних процедур.

При цьому, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США 3 квітня почало справу стосовно компанії, обвинуваченої в незаконному наймі і ввезенні китайських мігрантів. В поле зору правоохоронних органів МСС потрапила після того, як при будівництві казино загинув один з робітників, понад 100 отримали травми. В результаті рейду оперативників ФБР в офісі компанії було виявлено понад 150 нелегальних китайських робітників, сейф з доларами і юанями і зарплатна відомість.

Як повідомляв УНН, арешти правозахисників відбулися в Китаї.

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