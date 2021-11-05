Китай заявил, что сторонники независимости Тайваня "будут нести пожизненную уголовную ответственность"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Китай заявляет, что привлечет людей, которые поддерживают независимость Тайваня, к "пожизненной уголовной ответственности", заявила в пятницу пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Заявление прозвучало на фоне усиления напряженности из-за Тайваньского пролива. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Это был первый случай, когда Китай конкретно объявил о наказании для людей, которые считаются сторонниками независимости Тайваня. Напряженность между Китаем и Тайванем, который Пекин считает своим, растет.
Управление по делам Тайваня назвало премьер-министра острова Су Ценг-Чанга, спикера парламента Ю Си Куна и министра иностранных дел Джозефа Ву людьми, которые "упорно выступают за независимость Тайваня", и впервые обнародовало список людей, которые подпадают под эту категорию.
Китай будет применять наказание к людям из списка, не позволяя им въезжать на материк и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао, заявила пресс-секретарь Управления Чжу Фэнлянь в пятницу.
По ее словам, людям из черного списка не будет позволено сотрудничать с организациями или людьми с материка, а также их компаниям или организациями, которые их финансируют, получать прибыли с материка.
Совет по делам материковой части Тайваня заявил, что Тайвань является демократическим обществом с верховенством права, а не Пекина.
"Мы не принимаем запугивания и угроз со стороны автократического и авторитарного региона", - заявил Совет, добавив, что будет принимать "необходимые контрмеры для обеспечения безопасности и благосостояния людей".
Чжу Фенлянь заявила о сторонниках независимости Тайваня: "Те, кто забывает своих предков, предает родину и раскалывает страну, никогда не закончат хорошо, и будут посрамлены людьми и осуждены историей".
Добавим
Китай не исключает применения силы, чтобы взять Тайвань под свой контроль, несмотря на утверждение острова, что он является независимой страной и что он будет защищать свою свободу и демократию.
Китай считает, что президент Тайваня Цай Инвэнь является сепаратисткой, которая стремится провозгласить официальную независимость. Инвэнь говорит, что Тайвань уже является независимой страной, которая называется Китайской Республикой.