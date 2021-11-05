Китай заявив, що прихильники незалежності Тайваню "нестимуть довічну кримінальну відповідальність"

Деталі

Це був перший випадок, коли Китай конкретно оголосив про покарання для людей, які вважаються сторонниками незалежності Тайваню. Напруженість між Китаєм та Тайванем, який Пекін вважає своїм, зростає.

Управління у справах Тайваню назвало прем'єр-міністра острова Су Ценг-Чанга, спікера парламенту Ю Сі Куна і міністра закордонних справ Джозефа Ву людьми, які "вперто виступають за незалежність Тайваню", і вперше оприлюднило список людей, які підпадають під цю категорію.

Китай буде застосовувати покарання до людей зі списку, не дозволяючи їм в'їжджати на материк і спеціальні адміністративні райони Китаю Гонконг і Макао, заявила речниця Управління Чжу Фенлянь у п'ятницю.

За її словами, людям із чорного списку не буде дозволено співпрацювати з організаціями чи людьми з материка, а також їхнім компаніям чи організаціям, які їх фінансують, отримувати прибутки з материка.

Рада у справах материкової частини Тайваню заявила, що Тайвань є демократичним суспільством з верховенством права, а не Пекіна.

"Ми не приймаємо залякування та погроз з боку автократичного та авторитарного регіону", - заявила рада, додавши, що вживатиме "необхідних контрзаходів для забезпечення безпеки та добробуту людей".

Чжу Фенлянь заявила про прихильників незалежності Тайваню: "Ті, хто забуває своїх предків, зраджує батьківщину і розколює країну, ніколи не закінчать добре, і будуть зневажені людьми і осуджені історією".

Додамо

Китай не виключає застосування сили, щоб взяти Тайвань під свій контроль, незважаючи на твердження острова, що він є незалежною країною і що він захищатиме свою свободу та демократію.

Китай вважає, що президент Тайваню Цай Інвень є сепаратисткою, яка прагне проголосити офіційну незалежність. Інвень заявляє, що Тайвань вже є незалежною країною, яка називається Китайська Республіка.