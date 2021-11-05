Китай заявив, що прихильники незалежності Тайваню "нестимуть довічну кримінальну відповідальність"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Китай заявляє, що притягне людей, які підтримують незалежність Тайваню, до "довічної кримінальної відповідальності", заявила в п'ятницю речниця Управління у справах Тайваню Чжу Фенлянь. Заява прозвучала на тлі посилення напруженості через Тайванську протоку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Це був перший випадок, коли Китай конкретно оголосив про покарання для людей, які вважаються сторонниками незалежності Тайваню. Напруженість між Китаєм та Тайванем, який Пекін вважає своїм, зростає.
Управління у справах Тайваню назвало прем'єр-міністра острова Су Ценг-Чанга, спікера парламенту Ю Сі Куна і міністра закордонних справ Джозефа Ву людьми, які "вперто виступають за незалежність Тайваню", і вперше оприлюднило список людей, які підпадають під цю категорію.
Китай буде застосовувати покарання до людей зі списку, не дозволяючи їм в'їжджати на материк і спеціальні адміністративні райони Китаю Гонконг і Макао, заявила речниця Управління Чжу Фенлянь у п'ятницю.
За її словами, людям із чорного списку не буде дозволено співпрацювати з організаціями чи людьми з материка, а також їхнім компаніям чи організаціям, які їх фінансують, отримувати прибутки з материка.
Рада у справах материкової частини Тайваню заявила, що Тайвань є демократичним суспільством з верховенством права, а не Пекіна.
"Ми не приймаємо залякування та погроз з боку автократичного та авторитарного регіону", - заявила рада, додавши, що вживатиме "необхідних контрзаходів для забезпечення безпеки та добробуту людей".
Чжу Фенлянь заявила про прихильників незалежності Тайваню: "Ті, хто забуває своїх предків, зраджує батьківщину і розколює країну, ніколи не закінчать добре, і будуть зневажені людьми і осуджені історією".
Додамо
Китай не виключає застосування сили, щоб взяти Тайвань під свій контроль, незважаючи на твердження острова, що він є незалежною країною і що він захищатиме свою свободу та демократію.
Китай вважає, що президент Тайваню Цай Інвень є сепаратисткою, яка прагне проголосити офіційну незалежність. Інвень заявляє, що Тайвань вже є незалежною країною, яка називається Китайська Республіка.