Китай призвал США и КНДР не допустить войны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Глава МИД Китая Ван И призвал США и КНДР не допустить войны, в которой, в случае ее начала, не будет победителей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы решительно выступаем против любых заявлений или действий, которые повышают напряженность, а также призываем к прекращению провокаций и угроз, пока ситуация не ухудшилась настолько, что ее уже нельзя будет изменить", - заявил Ван И.
При этом, глава внешнеполитического ведомства КНР отметил, что в случае возникновения войны в регионе, от этого пострадают все.
"Если начнется война, в результате мы получим ситуацию, в которой все проигрывают и не будет победителей", - сказал Ван И.
Он призвал стороны противостояния, кто бы из них не спровоцировал потенциальный конфликт, осознать "историческую ответственность" и необходимость в конечном итоге заплатить за это "соответствующую цену".
Как сообщал УНН, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликтной ситуации с Северной Кореей.