Китай призвал США и КНДР не допустить войны

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47303 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104125 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160079 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118135 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117489 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113089 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104644 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154530 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Китай призвал США и КНДР не допустить войны

Китай призвал США и КНДР не допустить войны

Киев  •  УНН

 • 13126 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Глава МИД Китая Ван И призвал США и КНДР не допустить войны, в которой, в случае ее начала, не будет победителей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы решительно выступаем против любых заявлений или действий, которые повышают напряженность, а также призываем к прекращению провокаций и угроз, пока ситуация не ухудшилась настолько, что ее уже нельзя будет изменить", - заявил Ван И.

При этом, глава внешнеполитического ведомства КНР отметил, что в случае возникновения войны в регионе, от этого пострадают все.

"Если начнется война, в результате мы получим ситуацию, в которой все проигрывают и не будет победителей", - сказал Ван И.

Он призвал стороны противостояния, кто бы из них не спровоцировал потенциальный конфликт, осознать "историческую ответственность" и необходимость в конечном итоге заплатить за это "соответствующую цену".

Как сообщал УНН, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликтной ситуации с Северной Кореей.

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