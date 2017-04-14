Китай закликав США і КНДР не допустити війни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Глава МЗС Китаю Ван Ї закликав США і КНДР не допустити війни, в якій, у разі її початку, не буде переможців, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ми рішуче виступаємо проти будь-яких заяв чи дій, які підвищують напруженість, а також закликаємо до припинення провокацій і загроз, поки ситуація не погіршилася настільки, що її вже не можна буде змінити”, — заявив Ван Ї.
При цьому, глава зовнішньополітичного відомства КНР зазначив, що в разі виникнення війни в регіоні, від цього постраждають всі.
“Якщо почнеться війна, в результаті ми отримаємо ситуацію, в якій всі програють і не буде переможців”, — сказав Ван Ї.
Він закликав сторони протистояння, хто б з них не спровокував потенційний конфлікт, усвідомити “історичну відповідальність” та необхідність зрештою заплатити за це “відповідну ціну”.
Як повідомляв УНН, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав президента США Дональда Трампа до мирного врегулювання конфліктної ситуації з Північною Кореєю.