Китай создает фонд объемом 10 млрд евро для инвестиций в Восточную Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. КНР основала холдинг для экономического сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы. На его основе появится фонд объемом 10 млрд евро для инвестиций в совместные проекты, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Мы должны и дальше расширять сферу наших взаимных интересов", - отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время визита в Ригу.
Китай учредил холдинговую компанию Sino-CEEF, которая должна стать новой платформой для экономического сотрудничества между КНР и странами Центральной и Восточной Европы.
Пекин также создает фонд Sino-CEE, главной задачей которого будет вложение средств в инфраструктурное сотрудничество, высокотехнологичные производства и индустрию массового потребления.
Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы, а также отдельные компании и финансовые организации. Как ожидается, размер капиталовложений в перспективе составит 10 млрд евро.
Как сообщал УНН, Украина и Китай подписали грантовый контракт о развитии инклюзивной образовательной среды в Украине. Об этом во время пресс - конференции сказала жена Президента Украины Марина Порошенко и председателя Международной Торговой Палаты Великого Шелкового Пути Люй Цзяньчжуна.