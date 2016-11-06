Китай створює фонд обсягом 10 млрд євро для інвестицій в Східну Європу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. КНР заснувала холдинг для економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи. На його основі з'явиться фонд обсягом 10 млрд євро для інвестицій у спільні проекти, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ми повинні і далі розширювати сферу наших взаємних інтересів”, — зазначив прем’єр Держради КНР Лі Кецян під час візиту до Риги.
Китай заснував холдингову компанію Sino-CEEF, яка повинна стати новою платформою для економічного співробітництва між КНР та країнами Центральної та Східної Європи.
Пекін також створює фонд Sino-CEE, головним завданням якого буде вкладення коштів у інфраструктурне співробітництво, високотехнологічні виробництва та індустрію масового споживання.
Інтерес до інвестування в новий фонд вже виявили ряд держав Центральної і Східної Європи, а також окремі компанії і фінансові організації. Як очікується, розмір капіталовкладень у перспективі складе 10 млрд євро.
Як повідомляв УНН, Україна та Китай підписали грантовий договір про розвиток інклюзивного освітнього середовища в Україні. Про це під час прес – конференції сказала дружина Президента України Марина Порошенко та голови Міжнародної Торгової Палати Великого Шовкового Шляху Люй Цзяньчжуня.