Китай планирует отправить зонды на Марс и Юпитер

По его словам, запуск первого космического аппарата для зондирования Марса запланирован на 2020 год. На втором этапе реализации национальной программы по исследованию Красной планеты планируется осуществить посадку на ее поверхность, взять пробы грунта и изучить структуру, состав и окружающую среду.

Также Китай планирует исследовать астероиды и системы Юпитера.

Отмечается, что Китай намерен стать к 2030 году космической державой с продвинутой и открытой аэрокосмической отраслью и космической инфраструктурой.

Сообщается, что ключевые проекты Китая в космосе на период до 2020 года включают в себя программу пилотируемой космонавтики, зондирования Луны, развитие спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" и программы дистанционного зондирования Земли с помощью оснащенных аппаратурой высокого оптического разрешения спутников серии "Гаофень".

Как сообщал УНН, NASA запустит миссию по изучению черных дыр .