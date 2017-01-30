Китай планує відправити зонди на Марс та Юпітер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Китай планує приступити до досліджень в глибокому космосі і відправити дві місії на Марс та Юпітер. Про це розповів заступник директора Державного космічного управління Китаю У Яньхуа, передає УНН із посиланням на Xinhua.
За його словами, запуск першого космічного апарату для зондування Марса запланований на 2020 рік. На другому етапі реалізації національної програми з дослідження Червоної планети планується здійснити посадку на її поверхню, взяти проби ґрунту і вивчити структуру, склад і навколишнє середовище.
Також в Китай планує дослідити астероїди і системи Юпітера.
Зазначається, що Китай має намір стати до 2030 року космічною державою з просунутою і відкритою аерокосмічною галуззю і космічною інфраструктурою.
Повідомляється, що ключові проекти Китаю в космосі на період до 2020 року включають в себе програму пілотованої космонавтики, зондування Місяця, розвиток супутникової навігаційної системи "Бейдоу" і програми дистанційного зондування Землі за допомогою оснащених апаратурою високого оптичного дозволу супутників серії "Гаофень".
Як повідомляв УНН, NASA запустить місію з вивчення чорних дір.