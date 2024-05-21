Китай вывел в космос четыре новых спутника

Китай запустил в космос четыре новых спутника оптического дистанционного зондирования с высоким разрешением "Пекин-3С" (Beijing-3C). О запуске сообщает CCTV, передает УНН.

Детали

На околоземную орбиту космические аппараты вывела ракета-носитель Long March-2D, которая стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:06 по местному времени (6:06 по Киеву).

Сообщение не содержит сведений о спутниках, однако Space News информирует, что "Пекин-3С" являются спутниками дистанционного зондирования с 2-метровым мультиспектральным разрешением, что считается очень высоким. Планируется, что они будут предоставлять данные дистанционного зондирования компаниям из нескольких регионов Китая.

Миссия стала 523-м полетом серии ракет Long March и 23-м орбитальным запуском Китая в этом году.

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