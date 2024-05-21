Китай вивів у космос чотири нові супутники
Київ • УНН
Китай успішно запустив на навколоземну орбіту чотири оптичні супутники дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю під назвою Beijing-3C за допомогою ракети-носія Long March-2D.
Китай запустив у космос чотири нових супутники оптичного дистанційного зондування з високою роздільною здатністю "Пекін-3С" (Beijing-3C). Про запуск повідомляє CCTV, передає УНН.
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На навколоземну орбіту космічні апарати вивела ракета-носій Long March-2D, яка стартувала з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю об 11:06 за місцевим часом (6:06 за Києвом).
Повідомлення не містить відомостей про супутники, проте Space News інформує, що "Пекін-3С" є супутниками дистанційного зондування із 2-метровою мультиспектральною роздільною здатністю, що вважається дуже високою. Планується, що вони надаватимуть дані дистанційного зондування компаніям із кількох регіонів Китаю.
Місія стала 523-м польотом серії ракет Long March і 23-м орбітальним запуском Китаю цього року.
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