Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Киев • УНН
Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39 с космодрома Сичан.
Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает УНН.
Детали
Ракета вылетела в 9:58 (по пекинскому времени) из центра запуска спутников Сичан в юго-западной провинции Сычуань и отправила спутник Yaogan-39 на заданную орбиту.
Это был 500-й полет ракет серии Long March.
Напомним
6 декабря Китай успешно отправил спутник в космос для тестирования интернет-технологий из морской зоны вблизи города Янцзян, на юге Китая.
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39 с космодрома Сичан.
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