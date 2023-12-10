Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
  •  121871 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  151887 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  153528 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  147449 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  143665 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  138318 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  160792 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  158782 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  146601 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  144957 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143061 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133819 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143228 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152322 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  145257 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

  •  72531 просмотра
рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

  •  55662 просмотра
ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

  •  51643 просмотра
Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД

Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД

  •  44088 просмотра
Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

  •  36913 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kitai-vivel-na-orbitu-sputnik-distantsionnogo-zondirovaniya-zemli

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 05:03  •  11891 просмотра

Read in English

Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39 с космодрома Сичан.

Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает УНН.

Детали

Ракета вылетела в 9:58 (по пекинскому времени) из центра запуска спутников Сичан в юго-западной провинции Сычуань и отправила спутник Yaogan-39 на заданную орбиту.

Это был 500-й полет ракет серии Long March.

Напомним

6 декабря Китай успешно отправил спутник в космос для тестирования интернет-технологий из морской зоны вблизи города Янцзян, на юге Китая.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Технологии
Китай вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі
China launches remote sensing satellite into orbit
Новости по теме

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39 с космодрома Сичан.

Технологии •   •  11891 просмотра
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

Хезболла обещает усилить атаки на американские базы на Ближнем Востоке, при этом США предупреждают о праве на ответ. Группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы.

Политика •   •  15294 просмотра
Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

10 декабря вспоминают Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и основателя Нобелевской премии, которая присуждается с 1901 года в различных областях, в том числе с 1969 года в области экономики. В этот день также отмечаются такие международные события, как День благотворительности в Украине и День защиты прав животных.

Общество •   •  13869 просмотра
10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю

Стычка в Мехико между вооруженными преступниками и жителями города из-за платежных споров привела к гибели 11 человек, в том числе 8 предполагаемых преступников.

Криминал и ЧП •   •  13017 просмотра
Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю

Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Президент Венесуэлы Мадуро и президент Гайаны Али намерены обсудить свой территориальный спор 14 декабря. Диалоги происходят на фоне усиления напряженности вокруг богатого ресурсами региона Эсекибо.

Политика •   •  17059 просмотра
Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10

Австрия возглавляет индекс "качества жизни" в ЕС с показателем 7,9/10, тогда как Болгария имеет самый низкий показатель - 5,6, тогда как средний показатель по ЕС составляет 7,1. На удовлетворенность жизнью влияют и другие факторы, кроме дохода, такие как образование и семья.

Новости Мира •   •  13949 просмотра
Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10

Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка

Торнадо в штате Теннесси вызвал по меньшей мере шесть смертей, включая ребенка, и 23 ранения; более 80 000 человек остались без электричества.

Общество •   •  15578 просмотра
Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка

Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Новый маршрут Интерсити будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Поезд будет курсировать ежедневно.

Экономика •   •  16137 просмотра
Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Руководитель отдела дизайна iPhone и AppleWatch Тан Тан уйдет в отставку в феврале - Bloomberg

Тан Тан, руководитель, ответственный за дизайн iPhone и AppleWatch, покинет Apple в феврале. Его обязанности будут перераспределены между другими руководителями команд.

Технологии •   •  15028 просмотра
Руководитель отдела дизайна iPhone и AppleWatch Тан Тан уйдет в отставку в феврале - Bloomberg

Пожар в больнице под Римом унес жизни трех человек

Три пациента погибли во время пожара в больнице в Тиволе, недалеко от Рима; около 200 человек были эвакуированы, а полиция сейчас расследует инцидент.

Общество •   •  13984 просмотра
Пожар в больнице под Римом унес жизни трех человек