Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает УНН.

Детали

Ракета вылетела в 9:58 (по пекинскому времени) из центра запуска спутников Сичан в юго-западной провинции Сычуань и отправила спутник Yaogan-39 на заданную орбиту.

Это был 500-й полет ракет серии Long March.

Напомним

6 декабря Китай успешно отправил спутник в космос для тестирования интернет-технологий из морской зоны вблизи города Янцзян, на юге Китая.