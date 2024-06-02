Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  138651 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  134591 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  138733 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  138127 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141305 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132430 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  243834 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112850 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  226203 просмотра

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92434 просмотра

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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  227821 просмотра

Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

Китай отменил льготные тарифы на 134 вида тайваньского импорта в качестве наказания за позицию Тайваня, выступающего за независимость, что усилило экономическое давление на остров.

Экономика •   •  3268 просмотра
Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

Сегодня, второго июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде. Проблема переедания является достаточно серьезной и касается многих людей, ведь потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению.

УНН Lite •   •  2900 просмотра
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

Запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами НАСА на борту был остановлен менее чем за четыре минуты до старта из-за системной неполадки.

Технологии •   •  4635 просмотра
NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.

политика •   •  6539 просмотра
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог

На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Украинские пограничники использовали беспилотник FPV для нанесения ударов по российским оборонительным укреплениям на временно оккупированной территории на юге Украины, как показала воздушная разведка Государственной пограничной службы.

Общество •   •  7889 просмотра
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы утверждали, что провели шесть операций против американского атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", американского эсминца и трех коммерческих судов в Красном море и Индийском океане.

Война •   •  12231 просмотра
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Корсунь-Шевченковском, Черкасская область, присоединился к Православной церкви Украины после того, как прихожане наконец смогли войти в свой храм 31 мая 2024 года.

политика •   •  11979 просмотра
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

В мае украинские военнослужащие уничтожили рекордные 1160 российских артиллерийских систем и уничтожили 38 940 российских солдат, что является самыми высокими ежемесячными потерями для России с начала полномасштабного вторжения.

Война •   •  16255 просмотра
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

Первая женщина, бывший депутат парламента Ирана Зохре Элиян, зарегистрировалась в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах в Иране, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

политика •   •  14731 просмотра
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

Украинские военные атаковали российскую военную базу в Малокаховке, временно оккупированном районе Херсонской области, в результате чего вечером 1 июня произошел взрыв и сильный пожар.

Общество •   •  14986 просмотра
На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов