китайское правительство усиливает экономическое давление на Тайвань и с середины июня отменяет льготные тарифы на часть тайваньского импорта, которые действовали более десяти лет. Об этом сообщает Управление по делам Тайваня правительства КНР, передает УНН.

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Речь идет о прекращении применения уменьшенных налоговых ставок на часть тайваньского импорта, предусмотренных рамочным соглашением об экономическом сотрудничестве между проливом от 2010 года, которое имело целью уменьшить торговые барьеры между материком и Тайванем. Тогда Китай снизил пошлины на 539 товаров из Тайваня, а остров отменил пошлины на 267 товаров из КНР.

Решением китайского правительства, которое вступит в силу 15 июня, льготные пошлины будут отменены для 134 тарифных позиций из Тайваня, включая смазки и широкий перечень продукции химической промышленности острова.

Представитель Управления по делам Тайваня Очень Биньхуа заявил, что правительство КНР приняло такое решение, чтобы наказать тайваньские власти, которые проводят курс на независимость и международное признание Тайваня.

Фундаментальной причиной, почему материковая часть страны вынуждена прекратить снижение тарифов на некоторые продукты Тайваня согласно Рамочному соглашению об экономическом сотрудничестве, являются сепаратистские действия властей Тайваня сказал Чен.

По его словам, руководство острова придерживается позиции независимости Тайваня и экономического отделения, что делает невозможной дальнейшую имплементацию указанного соглашения, однако Китай продолжит содействовать экономическим обменам и сотрудничеству между проливом, намекая, что Пекин наказывает лишь власть острова, а не всех тайваньцев.

Мы продолжим поддерживать соотечественников и бизнес из Тайваня и поощрять их инвестировать на материке заявил представитель.

Правительство Тайваня, как сообщает местное информагентство CNA, выразило решительный протест, назвав такой шаг Пекина односторонним и не соответствующим правилам Всемирной торговой организации.

""Он задуман как политический маневр, направленный на оказание давления на Тайвань", - заявил председатель совета по материковым делам правительства Чиу Чуйчэн.

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