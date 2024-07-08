Вчера, 7 июля, новоназначенный министр обороны Великобритании Джон Хили совершил свой первый зарубежный визит в должности, посетив Украину. В ходе переговоров в Одессе он заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке страны. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Были переговоры о помощи. Я не буду раскрывать все карты, однако отмечу, что они идут на встречу. Наш Президент доложил им, как важна для нас помощь сегодня. И главное, чтобы она не приостанавливалась. Чтобы смена политического руководства не влияла на это", - сказал Кипер.

Также глава Одесской облгосадминистрации выразил соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней ракетной атаки Украины со стороны рф.

"Сегодня весь мир увидел бесчеловечные действия со стороны агрессора, весь мир убедился в этом. Мне очень больно. Вы помните, что в Одессе тоже детки погибли в марте. Спасибо всей стране и киевлянам за помощь и поддержку. Это приятно, когда люди сплачиваются", - добавил он.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.