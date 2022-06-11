Бросили на произвол: ОБСЕ отказалась эвакуировать украинцев после вторжения рф и разорвала с ними контракты – Politico

Детали

Как пишет издание, ОБСЕ не готова была отреагировать на атаку россии, хотя за несколько недель до войны в Украине получала неоднократные предупреждения о необходимости эвакуации работников и подготовке ко вторжению.

В результате, организация хаотично эвакуировала свой международный персонал из Украины, не позаботившись об украинских работниках.

Сообщается, что на момент вторжения в ОБСЕ было 966 международных наблюдателей и сотрудников в 24 регионах Украины и во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, среди которых также были украинцы.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид лишь вечером 24 февраля отдала приказ об эвакуации международного персонала из Украины и поручила своему главному наблюдателю "способствовать перемещению членов национальной миссии внутрь страны, где это возможно и если это будет нужно".

У Вены не было обновленного плана на случай нападения. Таким образом, согласно старым правилам, эвакуировать смогли лишь ограничивающее количество сотрудников. В результате, 478 украинских сотрудников и их семьи остались под угрозой.

Издание пишет, что во время неорганизованная эвакуация привела к тому, что 43 пуленепробиваемых автомобилей Toyota и Nissan оказались в руках оккупантов, как и ряд конфиденциальных данных.

В частности, через 14 часов после первых ракетных налетов россии, поступил приказ эвакуации 488 международных членов СММ. Их должны были эвакуировать конвоями.

Те сотрудники, которые работали в центральной и западной Украине, пересекли границу Молдовы и Румынии. Другие работники, дислоцированные на Донбассе, в том числе на его временно оккупированных районах, поехали в россию, откуда отправились в Турцию.

На эвакуацию всех членов международной миссии, понадобилось 10 дней.

Как отмечается, 478 украинских сотрудников из Украины не являлись частью плана эвакуации ОБСЕ.

“В Вене сообщили некоторым членам украинской миссии, что они могут попытаться следовать за международными конвоями на собственном транспорте, но без гарантий помощи на пересечение границы”, – пишет издание.

Тогда ОБСЕ заявила, что правила запрещают местным сотрудникам официально присоединиться к эвакуации и покинуть свои родные страны, даже во время атаки.

Кроме того, ОБСЕ разорвала контракты со своими украинскими работниками, хотя еще в марте обещала продлить их на год.

Как заявили в самой организации, это было сделано “из-за озабоченности тем, что сотрудники могут стать мишенью за свою работу”.

Высокопоставленный чиновник ОБСЕ в комментарии Politico сказал, что расторгнуть контракты с национальным персоналом на неподконтрольных Украине территориях было "чрезвычайно сложным решением", но добавил, что это было сделано "как мера пресечения после угроз в адрес ОБСЕ".

Такие действия организации привели к смертельным последствиям. Так, 1 марта при обстреле российскими войсками в Харькове погибла сотрудница организации Марина Фенина. По меньшей мере, шесть местных сотрудников ОБСЕ были задержаны в подконтрольных россии Донецкой и Луганской областях за якобы шпионаж и государственную измену. На данный момент трое остаются под стражей, им предъявляются фиктивные обвинения, предусматривающие строгие приговоры или смертную казнь.

Politico отмечает, что еще десятки людей в этих районах боятся покидать свои дома из-за опасений, что их схватят на улице, или они будут принудительно приведены к российским вооруженным силам.

28 апреля ОБСЕ заявила, что “законсервирует СММ в Украине и сохранит только основную группу до полного закрытия миссии позже этого года.

Добавим

Как писал УНН, из плена боевиков на востоке Украины был освобожден сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.