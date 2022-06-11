Бросили на произвол: ОБСЕ отказалась эвакуировать украинцев после вторжения рф и разорвала с ними контракты – Politico

ukru
19:03 • 1230 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 52842 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 96294 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 73557 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52621 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72823 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66155 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105244 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119316 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126174 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 65081 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 69117 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 50415 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 25141 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 37960 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105244 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106425 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246482 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276167 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212901 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 69117 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119316 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105928 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123549 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125859 просмотра
Актуальное
Бросили на произвол: ОБСЕ отказалась эвакуировать украинцев после вторжения рф и разорвала с ними контракты – Politico

Бросили на произвол: ОБСЕ отказалась эвакуировать украинцев после вторжения рф и разорвала с ними контракты – Politico

Киев • УНН

 • 559956 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась эвакуировать украинцев из зоны боевых действий после полномасштабного вторжения россии в Украину, а в дальнейшем, разорвала с ними контракты. Об этом говорится в расследовании Politico, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, ОБСЕ не готова была отреагировать на атаку россии, хотя за несколько недель до войны в Украине получала неоднократные предупреждения о необходимости эвакуации работников и подготовке ко вторжению.

В результате, организация хаотично эвакуировала свой международный персонал из Украины, не позаботившись об украинских работниках.

Сообщается, что на момент вторжения в ОБСЕ было 966 международных наблюдателей и сотрудников в 24 регионах Украины и во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, среди которых также были украинцы.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид лишь вечером 24 февраля отдала приказ об эвакуации международного персонала из Украины и поручила своему главному наблюдателю "способствовать перемещению членов национальной миссии внутрь страны, где это возможно и если это будет нужно".

У Вены не было обновленного плана на случай нападения. Таким образом, согласно старым правилам, эвакуировать смогли лишь ограничивающее количество сотрудников. В результате, 478 украинских сотрудников и их семьи остались под угрозой.

Издание пишет, что во время неорганизованная эвакуация привела к тому, что 43 пуленепробиваемых автомобилей Toyota и Nissan оказались в руках оккупантов, как и ряд конфиденциальных данных.

В частности, через 14 часов после первых ракетных налетов россии, поступил приказ эвакуации 488 международных членов СММ. Их должны были эвакуировать конвоями.

Те сотрудники, которые работали в центральной и западной Украине, пересекли границу Молдовы и Румынии. Другие работники, дислоцированные на Донбассе, в том числе на его временно оккупированных районах, поехали в россию, откуда отправились в Турцию.

На эвакуацию всех членов международной миссии, понадобилось 10 дней.

Как отмечается, 478 украинских сотрудников из Украины не являлись частью плана эвакуации ОБСЕ.

“В Вене сообщили некоторым членам украинской миссии, что они могут попытаться следовать за международными конвоями на собственном транспорте, но без гарантий помощи на пересечение границы”, – пишет издание.

Тогда ОБСЕ заявила, что правила запрещают местным сотрудникам официально присоединиться к эвакуации и покинуть свои родные страны, даже во время атаки.

Кроме того, ОБСЕ разорвала контракты со своими украинскими работниками, хотя еще в марте обещала продлить их на год.

Как заявили в самой организации, это было сделано “из-за озабоченности тем, что сотрудники могут стать мишенью за свою работу”.

Высокопоставленный чиновник ОБСЕ в комментарии Politico сказал, что расторгнуть контракты с национальным персоналом на неподконтрольных Украине территориях было "чрезвычайно сложным решением", но добавил, что это было сделано "как мера пресечения после угроз в адрес ОБСЕ".

Такие действия организации привели к смертельным последствиям. Так, 1 марта при обстреле российскими войсками в Харькове погибла сотрудница организации Марина Фенина. По меньшей мере, шесть местных сотрудников ОБСЕ были задержаны в подконтрольных россии Донецкой и Луганской областях за якобы шпионаж и государственную измену. На данный момент трое остаются под стражей, им предъявляются фиктивные обвинения, предусматривающие строгие приговоры или смертную казнь.

Politico отмечает, что еще десятки людей в этих районах боятся покидать свои дома из-за опасений, что их схватят на улице, или они будут принудительно приведены к российским вооруженным силам.

28 апреля ОБСЕ заявила, что “законсервирует СММ в Украине и сохранит только основную группу до полного закрытия миссии позже этого года.

Добавим

Как писал УНН, из плена боевиков на востоке Украины был освобожден сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы