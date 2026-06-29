King Group внедрила антикоррупционное обучение сотрудников в рамках ESG-стратегии.

$44.860.0651.130.21
ukenru
12:01 • 1944 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
11:43 • 10476 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
10:19 • 16456 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
10:16 • 20462 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
29 июня, 05:37 • 37234 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
29 июня, 04:31 • 37687 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 49807 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 89580 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 134527 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 73125 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+34°
2.4м/с
32%
749мм
Популярные новости
"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером29 июня, 02:33 • 18632 просмотра
Американцы вложили 4,3 миллиона долларов в пансионат для пожилых украинцев в Ворзеле: 173 жителя уже живут в безопасностиPhoto29 июня, 05:56 • 10247 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 32318 просмотра
Руководитель ЦПД СНБО: "10 км до Сум" по словам путина - это ложь08:30 • 13033 просмотра
Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти09:59 • 13529 просмотра
публикации
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах12:27 • 500 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
11:43 • 10471 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto10:19 • 16448 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo10:16 • 20455 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 32475 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 43182 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 59958 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 71175 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 108965 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 126204 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

King Group внедрила антикоррупционное обучение сотрудников в рамках ESG-стратегии

Киев • УНН

 • 526 просмотра

King Group внедрила антикоррупционное обучение сотрудников в рамках ESG-стратегии.

King Group внедрила антикоррупционное обучение сотрудников в рамках ESG-стратегии

King Group начала обучение сотрудников по видеокурсу "Антикоррупция", продолжая системно развивать культуру добропорядочности, корпоративной этики и ответственного ведения бизнеса.

Инициатива направлена на повышение осведомленности сотрудников об антикоррупционных стандартах, усиление комплаенс-практик и внедрение принципов прозрачности в повседневную деятельность Группы.

Видеокурс "Антикоррупция" создан Глобальным договором ООН в Украине при информационной поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта. Образовательный сериал доступен на платформах "Дія.Бізнес", "Дія.Цифрова освіта" и Гражданской антикоррупционной платформе.

Внедрение курса стало логическим продолжением обязательств King Group как участника Глобального договора ООН — крупнейшей в мире инициативы корпоративной устойчивости. Группа последовательно поддерживает инициативы, способствующие системному внедрению принципов ответственного ведения бизнеса, повышению прозрачности операционной деятельности и интеграции стандартов устойчивого развития в корпоративную культуру и бизнес-процессы.

В King Group отмечают, что добропорядочность сегодня является не только составляющей корпоративной культуры, но и важным условием долгосрочной устойчивости бизнеса. Украинские компании все больше уделяют внимание прозрачности бизнес-процессов, эффективному управлению рисками и внедрению действенных антикоррупционных механизмов.

Учебная программа состоит из пяти коротких модулей продолжительностью от 5 до 8 минут, что позволяет сотрудникам проходить обучение без отрыва от основной деятельности. Курс базируется на Типовой антикоррупционной программе юридического лица НАЗК, рекомендациях Глобального договора ООН по коллективным действиям против коррупции, а также международных стандартах в сфере комплаенса и корпоративной этики.

Кроме этого, представители King Group принимают участие во Всеукраинской школе ответственного бизнеса ESG 360°, инициированной Глобальным договором ООН в Украине. В Группе подчеркивают: участие в программе подчеркивает стремление внедрять современные подходы к устойчивому развитию, развивать внутреннюю ESG-экспертизу и способствовать формированию в Украине зрелой культуры ответственного, прозрачного и устойчивого бизнеса.

В King Group убеждены, что развитие культуры добропорядочности, повышение осведомленности сотрудников и интеграция ESG-принципов в бизнес-процессы будут способствовать укреплению доверия партнеров, повышению устойчивости Группы и развитию прозрачной бизнес-среды в Украине.

О King Group

King Group — украинская группа компаний, основанная в 2012 году, которая объединяет IT-экспертизу, технологические решения и развлекательные проекты, создавая инновационные продукты.

Группа является членом Львовского IT Кластера, участником Глобального договора ООН и подписантом Принципов расширения прав и возможностей женщин (WEPs). King Group сотрудничает с Центром ответственной игры на основании меморандума и придерживается высоких стандартов прозрачности, социальной ответственности и устойчивого развития.

В рамках своей ESG-стратегии Группа реализует масштабные социальные, образовательные и благотворительные инициативы. В частности, благотворительный фонд Betking Foundation внедряет проекты в поддержку детей-переселенцев и детей защитников Украины. Одним из ключевых направлений деятельности также являются инвестиции в развитие молодых талантов, поддержка IT-образования и создание возможностей для профессионального роста молодежи.

King Group активно инвестирует в спорт и технологии, поддерживая украинский футбол, киберспорт, бокс и баскетбол, а также интегрирует решения на базе искусственного интеллекта в собственные продукты и сервисы.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса