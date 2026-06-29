King Group внедрила антикоррупционное обучение сотрудников в рамках ESG-стратегии.

King Group начала обучение сотрудников по видеокурсу "Антикоррупция", продолжая системно развивать культуру добропорядочности, корпоративной этики и ответственного ведения бизнеса.

Инициатива направлена на повышение осведомленности сотрудников об антикоррупционных стандартах, усиление комплаенс-практик и внедрение принципов прозрачности в повседневную деятельность Группы.

Видеокурс "Антикоррупция" создан Глобальным договором ООН в Украине при информационной поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта. Образовательный сериал доступен на платформах "Дія.Бізнес", "Дія.Цифрова освіта" и Гражданской антикоррупционной платформе.

Внедрение курса стало логическим продолжением обязательств King Group как участника Глобального договора ООН — крупнейшей в мире инициативы корпоративной устойчивости. Группа последовательно поддерживает инициативы, способствующие системному внедрению принципов ответственного ведения бизнеса, повышению прозрачности операционной деятельности и интеграции стандартов устойчивого развития в корпоративную культуру и бизнес-процессы.

В King Group отмечают, что добропорядочность сегодня является не только составляющей корпоративной культуры, но и важным условием долгосрочной устойчивости бизнеса. Украинские компании все больше уделяют внимание прозрачности бизнес-процессов, эффективному управлению рисками и внедрению действенных антикоррупционных механизмов.

Учебная программа состоит из пяти коротких модулей продолжительностью от 5 до 8 минут, что позволяет сотрудникам проходить обучение без отрыва от основной деятельности. Курс базируется на Типовой антикоррупционной программе юридического лица НАЗК, рекомендациях Глобального договора ООН по коллективным действиям против коррупции, а также международных стандартах в сфере комплаенса и корпоративной этики.

Кроме этого, представители King Group принимают участие во Всеукраинской школе ответственного бизнеса ESG 360°, инициированной Глобальным договором ООН в Украине. В Группе подчеркивают: участие в программе подчеркивает стремление внедрять современные подходы к устойчивому развитию, развивать внутреннюю ESG-экспертизу и способствовать формированию в Украине зрелой культуры ответственного, прозрачного и устойчивого бизнеса.

В King Group убеждены, что развитие культуры добропорядочности, повышение осведомленности сотрудников и интеграция ESG-принципов в бизнес-процессы будут способствовать укреплению доверия партнеров, повышению устойчивости Группы и развитию прозрачной бизнес-среды в Украине.

О King Group

King Group — украинская группа компаний, основанная в 2012 году, которая объединяет IT-экспертизу, технологические решения и развлекательные проекты, создавая инновационные продукты.

Группа является членом Львовского IT Кластера, участником Глобального договора ООН и подписантом Принципов расширения прав и возможностей женщин (WEPs). King Group сотрудничает с Центром ответственной игры на основании меморандума и придерживается высоких стандартов прозрачности, социальной ответственности и устойчивого развития.

В рамках своей ESG-стратегии Группа реализует масштабные социальные, образовательные и благотворительные инициативы. В частности, благотворительный фонд Betking Foundation внедряет проекты в поддержку детей-переселенцев и детей защитников Украины. Одним из ключевых направлений деятельности также являются инвестиции в развитие молодых талантов, поддержка IT-образования и создание возможностей для профессионального роста молодежи.

King Group активно инвестирует в спорт и технологии, поддерживая украинский футбол, киберспорт, бокс и баскетбол, а также интегрирует решения на базе искусственного интеллекта в собственные продукты и сервисы.