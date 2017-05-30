Число жертв в результате взрывов в Багдаде увеличилось до 23 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Число жертв в результате двух взрывов авто в Багдаде увеличилось до 23 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Автомобиль со взрывчаткой взорвался возле популярного магазина мороженого в коммерческом районе Каррада, погибли по меньшей мере 13 человек и получили ранения 40 человек. Через несколько часов после того, второй взрыв убил десять человек и ранил еще 44 у правительственного офиса в районе Каркх ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по меньшей мере десять человек погибли , еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада, произошедшего в понедельник вечером.
Позже, в Багдаде взорвался еще один заминированный автомобиль.