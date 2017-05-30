Кількість жертв внаслідок вибухів в Багдаді збільшилась до 23 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кількість жертв внаслідок двох вибухів авто в Багдаді збільшилась до 23 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Автомобіль з вибухівкою підірвався біля популярного магазину морозива в комерційному районі Каррада, загинули щонайменше 13 людей і отримали поранення 40 осіб. Через кілька годин по тому, другий вибух убив десять осіб і поранив ще 44 біля урядового офісу в районі Каркх,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, щонайменше десять осіб загинули, ще 22 постраждали внаслідок вибуху автомобіля в центрі Багдада, що стався в понеділок увечері.
Пізніше, в Багдаді вибухнув ще один замінований автомобіль.