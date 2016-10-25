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15 марта, 19:03 • 116076 просмотра

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Число жертв взрыва в Китае достигло 14 человек

Число жертв взрыва в Китае достигло 14 человек

Киев • УНН

 • 7338 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Число погибших в результате взрыва в здании, который произошел в провинции Шэньси в Китае увеличилось до 14 человек, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

К 9:00 утра известно о 14 погибших и 106 госпитализированных, в том числе 11 - с тяжелыми ранениями. Еще 41 человек покинул больницу после получения необходимой медицинской помощи. Новых сообщений о пропавших без вести нет, сообщили в руководящей группе по организации спасения.

Взрыв произошел в понедельник около 14 часов в сборном доме в селе Дацзинта в уезде Фугу, расположенном на севере Шэньси. В результате взрыва разрушения или серьезные повреждения получили 58 зданий, появились трещины или выбило стекла в домах на площади 0,8 кв. км вокруг места происшествия, также были повреждены 63 автомобилей.

По результатам предварительного расследования, взрыв произошел в доме, принадлежащем жителю села Дацзинта, который месяц назад сдал его в аренду. Взрыв был вызван, вероятно, взрывчаткой, которая хранилась в помещении. Владелец задержан полицией, относительно арендатора ведется расследование.

Все люди, эвакуированные из пострадавших домов были размещены в гостиницах и других помещениях, рассказали в рабочей группе по организации спасательной операции.

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