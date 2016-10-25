Кількість жертв вибуху в Китаї сягнула 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кількість загиблих внаслідок вибуху в будівлі, який стався в провінції Шеньсі у Китаї, збільшилася до 14 людей, передає УНН з посиланням на Xinhua.
До 9 години ранку відомо про 14 загиблих і 106 госпіталізованих, в тому числі 11 - з важкими пораненнями. Ще 41 людина покинула лікарню після отримання необхідної медичної допомоги. Нових повідомлень про зниклих безвісти немає, повідомили в керівній групі з організації рятування.
Вибух стався в понеділок близько 14 години в збірному будинку в селі Дацзінта в повіті Фугу, розташованому на півночі Шеньсі. У результаті вибуху руйнування або серйозні пошкодження отримали 58 будівель, з'явилися тріщини або вибило скло в будинках на площі 0,8 кв. км навколо місця події, також були пошкоджені 63 авто.
За результатами попереднього розслідування, вибух стався в будинку, що належить жителю села Дацзінта, який місяць тому здав його в оренду. Вибух був викликаний, імовірно, вибухівкою, яка зберігалася в приміщенні. Власник затриманий поліцією, щодо орендаря ведеться розслідування.
Всі люди, евакуйовані з постраждалих будинків, були розміщені в готелях та інших приміщеннях, розповіли в робочій групі з організації рятувальної операції.