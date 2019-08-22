Количество украинцев для обмена в Лефортово увеличилось до 8 человек - Незыгарь

"В Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев", говорится в сообщении.

Напомним, администрация московского следственного изолятора "Лефортово" утром 20 августа приняла передачи для пяти украинских политзаключенных - Владимир Балуха, Станислава Клих, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Об этом под заголовком "потрясающе из Лефортово" написала в Facebook российская правозащитница Виктория Ивлева.

Вопрос обмена военнопленными между Российской Федерацией и Украиной может решиться в течение ближайших дней. Об этом журналисту УНН рассказал российский адвокат украинских моряков Николай Полозов.