Несколько сотен активистов пришли под стены СИЗО, где содержится Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Несколько сотен активистов, участвовавших в Марше за импичмент, пришли под стены здания СИЗО СБУ, где содержится экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, передает корреспондент УНН.
С трибуны выступают с речами организаторы. Сначала они призвали участников подойти ближе, чтобы провести флешмоб и скандировать так громко, чтобы их мог услышать Саакашвили.
Вместе с тем, организаторы призвали участников не громить и не грабить магазин, а также не делать столкновений с правоохранителям.
Несколько участников двинулась охранять магазин он провокаторов, а остальные начали скандировать: "Мише - волю", "Свободу Саакашвили".
Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской милиции.
Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.