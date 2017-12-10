Несколько сотен активистов пришли под стены СИЗО, где содержится Саакашвили

С трибуны выступают с речами организаторы. Сначала они призвали участников подойти ближе, чтобы провести флешмоб и скандировать так громко, чтобы их мог услышать Саакашвили.

Вместе с тем, организаторы призвали участников не громить и не грабить магазин, а также не делать столкновений с правоохранителям.

Несколько участников двинулась охранять магазин он провокаторов, а остальные начали скандировать: "Мише - волю", "Свободу Саакашвили".

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской милиции.

Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.