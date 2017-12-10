Кілька сотень активістів прийшли під стіни СІЗО, де утримують Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Кілька сотень активістів, які брали участь у Марші за імпічмент, прийшли під стіни будівлі СІЗО СБУ, де утримується екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
Із трибуни виступають із промовами організатори. Спершу вони закликали учасників підійти ближче, щоб провести флешмоб і скандувати так голосно, щоб їх мав змогу почути Міхеіл Саакашвілі.
Разом з тим, організатори закликали учасників не громити і не грабувати магазин, а також не робити сутичок із правоохоронцям.
Кілька учасників рушили охороняти магазин він провокаторів, а решта почала скандувати: "Міші - волю", "Свободу Саакашвілі".
Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових сил" Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції.
Як повідомляв раніше УНН, захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.