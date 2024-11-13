Киевская область подверглась ночной атаке рф: есть пострадавший и пожар на складе

Киевская область подверглась ночью атаке российских войск, ранен 48-летний мужчина. Также произошло возгорание складского помещения, сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Сегодня ночью и утром Киевщина атакована врагом с помощью БпЛА и ракет. Тревога продолжается более 8 часов. К сожалению, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек. Мужчина 48 лет получил ссадины головы, состояние удовлетворительное. Необходимая медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации отказался. На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован