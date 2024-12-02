Киев под атакой: Силы обороны обезвредили около 20 вражеских дронов за ночь
Киев • УНН
В течение ночи на 2 декабря Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских БпЛА, угрожавших Киеву. Воздушная тревога длилась более 4 часов, жертв и разрушений нет.
Силами обороны уничтожили около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали столице. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Ночь на 2 декабря в Киеве снова стала тревожной из-за атак вражеских ударных дронов.
Воздушная тревога в столице длилась более 4 часов, и в течение этой ночи вражеские беспилотники заходили волнами и с разных направлений.
Благодаря слаженным действиям Сил обороны было обнаружено и обезврежено около двух десятков дронов, которые могли представлять угрозу для города.
В результате обстрелов Киев не потерпел разрушений, а пострадавших не было. Оперативная сводка обновляется.
Массовое движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины1 дек. 2024, 19:17 • 47102 просмотра