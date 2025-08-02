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Киев и области под угрозой баллистики с востока

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Утром 2 августа в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Киев и области под угрозой баллистики с востока

Утром 2 августа в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе с северо-восточного направления. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Карту воздушных тревог Украины, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).  

Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие!

- говорится в сообщении КГВА.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 07:58.

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Вита Зеленецкая

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