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Київ та області під загрозою балістики зі сходу

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Вранці 2 серпня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Київ та області під загрозою балістики зі сходу

Вранці 2 серпня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу з північно-східного напрямку. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Карту повітряних тривог України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА).  

Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!

- йдеться у дописі КМВА.

" Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 07:58.

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Віта Зеленецька

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