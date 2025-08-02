Київ та області під загрозою балістики зі сходу
Київ • УНН
Вранці 2 серпня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Вранці 2 серпня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу з північно-східного напрямку. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Карту повітряних тривог України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!
" Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 07:58.
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