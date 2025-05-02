Киберспециалисты ГУР вывели из строя системы крупных интернет-провайдеров рф
Киев • УНН
В результате DDOS-атак серверы крупного российского провайдера «Сибсети» вышли из строя. Сбои зафиксированы в четырех городах Сибири, пользователи жалуются на отсутствие доступа к интернету.
В результате DDOS-атак были перегружены и выведены из строя серверы компании "СибСети" и других российских интернет-провайдеров.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Детали
Киберспециалисты ГУР МО в канун "Первомая" перегрузили инфраструктуру и "положили" серверы российских провайдеров
(Украинские киберспециалисты) атаковали инфраструктуру крупных российских интернет-провайдеров, в частности компании "СибСети", в результате чего тысячи пользователей оказались без доступа ко всемирной сети.
По данным источников:
С 30 апреля по 2 мая в российских "СМИ" и пабликах фиксируются многочисленные обращения и жалобы пользователей, которые не могут воспользоваться услугами интернет-провайдеров.
В частности, в результате DDOS-атак были перегружены и выведены из строя серверы филиалов четырех филиалов компании в Сибири, а именно в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово и Красноярске.
Представители интернет-провайдеров подтверждают факт мощной DDOS-атаки:
- фиксируют сбои в работе «личного кабинета»;
- мобильного приложения «Мои Сибсети»;
- призывают пользователей прекратить жаловаться, ведь таким образом перегружается еще и телефонная линия.
Справка
Телеком оператор "Сибсети" ("Сибирские Сети") основан в 2004 году и предоставляет услуги по доступу к широкополосному интернету, IP-телефонии и цифровому телевидению. Работает в 39 городах Сибири.
Напомним
Специалисты Главного управления разведки нанесли киберудар по IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи "Морсвязьспутник".