Кіберфахівці ГУР вивели з ладу системи великих інтернет-провайдерів рф
Київ • УНН
Внаслідок DDOS-атак сервери великого російського провайдера «Сібсєті» вийшли з ладу. Збої зафіксовані у чотирьох містах Сибіру, користувачі скаржаться на відсутність доступу до інтернету.
Внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери компанії "СібСєті" та інших російських інтернет-провайдерів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Кіберфахівці ГУР МО у переддень "Пєрвомая" перевантажили інфраструктуру і "поклали" сервери російських провайдерів
(Українські кіберфахівці) атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провадерів, зокрема компанії "СібСєті", внаслідок чого тисячі користувачів опинилися без доступу до всесвітньої мережі.
За даними джерел:
З 30-го квітня по 2-ге травня у російських "ЗМІ" та пабліках фіксуються числені звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів.
Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери філіалів чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кємєрово та Красноярську.
Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки:
- фіксують збої в роботі «особистого кабінету»;
- мобільного додатку «Мої Сібсєті»;
- закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія.
Довідка
Телеком оператор "Сібсєті" ("Сібірськіє Сєті") заснований у 2004 році та надає послуги з доступу до широкосмугового інтернету, ІР-телефонії та цифрового телебачення. Працює у 39 містах Сибіру.
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