Кіберфахівці ГУР вивели з ладу системи великих інтернет-провайдерів рф

Внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери компанії "СібСєті" та інших російських інтернет-провайдерів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Кіберфахівці ГУР МО у переддень "Пєрвомая" перевантажили інфраструктуру і "поклали" сервери російських провайдерів

(Українські кіберфахівці) атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провадерів, зокрема компанії "СібСєті", внаслідок чого тисячі користувачів опинилися без доступу до всесвітньої мережі. - ідеться у дописі.

За даними джерел:

З 30-го квітня по 2-ге травня у російських "ЗМІ" та пабліках фіксуються числені звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів.

Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери філіалів чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кємєрово та Красноярську. - стверджують джерела.

Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки:

фіксують збої в роботі «особистого кабінету»;

мобільного додатку «Мої Сібсєті»;

закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія.

Довідка

Телеком оператор "Сібсєті" ("Сібірськіє Сєті") заснований у 2004 році та надає послуги з доступу до широкосмугового інтернету, ІР-телефонії та цифрового телебачення. Працює у 39 містах Сибіру.

Нагадаємо

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