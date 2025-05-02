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У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини
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Кіберфахівці ГУР вивели з ладу системи великих інтернет-провайдерів рф

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Внаслідок DDOS-атак сервери великого російського провайдера «Сібсєті» вийшли з ладу. Збої зафіксовані у чотирьох містах Сибіру, користувачі скаржаться на відсутність доступу до інтернету.

Кіберфахівці ГУР вивели з ладу системи великих інтернет-провайдерів рф

Внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери компанії "СібСєті" та інших російських інтернет-провайдерів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Кіберфахівці ГУР МО у переддень "Пєрвомая" перевантажили інфраструктуру і "поклали" сервери російських провайдерів

(Українські кіберфахівці) атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провадерів, зокрема компанії "СібСєті", внаслідок чого тисячі користувачів опинилися без доступу до всесвітньої мережі. 

- ідеться у дописі.

За даними джерел:

З 30-го квітня по 2-ге травня у російських "ЗМІ" та пабліках фіксуються числені звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів. 

Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери філіалів чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кємєрово та Красноярську. 

- стверджують джерела. 

Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки:

  • фіксують збої в роботі «особистого кабінету»;
    • мобільного додатку «Мої Сібсєті»;
      • закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія.

        Довідка

        Телеком оператор "Сібсєті" ("Сібірськіє Сєті") заснований у 2004 році та надає послуги з доступу до широкосмугового інтернету, ІР-телефонії та цифрового телебачення. Працює у 39 містах Сибіру.  

        Нагадаємо

        Фахівці Головного управління розвідки завдали кіберудару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "морсвязьспутник". 

        Ігор Тележніков

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