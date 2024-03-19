Хотят отвлечь внимание от провала обороны рф: в ЦПД объяснили, почему возросла интенсивность обстрелов Сумщины

россияне пытаются отвлечь внимание от боев в Белгородской и Курской областях. Именно поэтому пропаганда активно распространяет информацию о подготовке наступления на Сумскую область. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, сейчас активно распространяются новости о массированных обстрелах Сумщины. Коваленко отметил, что ситуация в приграничье напряженная, враг бьет по местным общинам преимущественно в 5 км зоне.

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Руководитель ЦПД добавил, что россияне распространяют дезинформацию о обстрелах всей области, в частности о "регулярных ударах по городу Сумы", а также подготовке к наступлению

Это не соответствует действительности, а является попыткой отвлечь внимание от провалов обороны рф в приграничье и успехов российских добровольцев, которых враг пытается обвинить в обстрелах приграничных украинских общин - объяснил Андрей Коваленко.

По его словам, россияне постоянно обстреливали отдельные районы области, а интенсивность ударов усилилась только в приграничье.

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Дополнение

Руководитель ЦПД отметил, что приграничные регионы постоянно обстреливаются, а интенсивность обстрелов часто менялась и раньше.

Еще уточню ключевой тезис: не стоит путать приграничье со всей областью. Приграничье давно под постоянным огнем, интенсивность часто менялась и раньше - заявил Коваленко.

Напомним

Из-за значительного усиления обстрелов на Сумщине вывезли всех детей из поселка Великая Писаревка, который постоянно находится под огнем оккупантов.