Вооруженные силы готовы реагировать на непрогнозируемые ситуации на Донбассе - Хомчак
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Резервы Вооруженных сил Украины находятся местах в боеготовный состоянии, Вооруженные силы готовы в случае непредсказуемой ситуации на Донбассе в соответствующего реагирования. Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент УНН.
“Резервы Вооруженных сил Украины находятся в определенных местах в боеготовном состоянии, и вооруженные силы готовы в случае прогнозируемой ситуации в соответствующего реагирования”, — сказал Хомчак.
По его словам, поддерживая мирные инициативы Президента Украины, военные ВСУ продолжают разминирование участка в районе Станицы Луганской, и уже почти завершили работу, кроме участка разрушенного моста, куда пока еще нет доступа для украинских военнослужащих.
“Остальные все меры, которые были определены Президентом Украины, касательно Станицы Луганской со стороны ВСУ выполнено”, — добавил главнокомандующий.
Напомним, 6 августа в зоне ООС погибли четверо украинских военных.