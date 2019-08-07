Збройні сили готові реагувати на непрогнозовані ситуації на Донбасі - Хомчак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Резерви Збройних сил України знаходяться місцях в боєготовному стані, Збройні сили готові у випадку непрогнозованої ситуації на Донбасі до відповідного реагування. Про це на брифінгу у Києві заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає кореспондент УНН.
“Резерви Збройних сил України знаходяться у визначених місцях в боєготовному стані, і збройні сили готові у випадку не прогнозованої ситуації до відповідного реагування”, — сказав Хомчак.
З його слів, підтримуючи мирні ініціативи Президента України, військові ЗСУ продовжують розмінування ділянки в районі Станиці Луганської, і вже майже завершили роботу, окрім ділянки зруйнованого мосту, куди поки що ще немає доступу для українських військовослужбовців.
“Решта всі заходи, які були визначені Президентом України, щодо Станиці Луганської зі сторони ЗСУ виконано”, — додав головнокомандувач.
Нагадаємо, 6 серпня у зоні ООС загинули четверо українських військових.