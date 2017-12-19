Хоккеисты "Чикаго" одержали пятую подряд победу в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. “Чикаго Блэкхокс” со счетом 4:1 одержали верх над “Миннесотой Уайлд” и получили пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Успех “Чикаго” принес дубль Патрика Кейна, который с 299 голами вышел на пятое место в истории снайперов клуба (обойдя Денниса Халла с 298 шайбами). Также забросали Хартман и Уинджелс.
Вратарь “Блэкхокс” сделал 27 сейвов и продолжил беспроигрышную серию в основное время до 11 матчей (9-0-2).
В составе “Уайлд” голом отметился защитник Мэтт Дамба, забросивший три последних шайбы команды.
Примечательно, что “Миннесота” потерпела второе поражение подряд после серии из четырех побед — 9 место на Западе с 37 очками. В активе “Блэкхокс” 39 баллов — 6 ступень Запада НХЛ.
В других поединках зафиксированы следующие результаты:
“Виннипег” — “Сент-Луис” 4: 0
“Ванкувер” — “Калгари” 1: 6
“Вегас” — “Флорида” 5: 2.