Хокеїсти "Чикаго" здобули п'яту підряд перемогу в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. “Чикаго Блекхокс” з рахунком 4:1 взяли гору над “Міннесотою Уайлд” і здобули п’яту перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті НХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Успіх “Чикаго” приніс дубль Патріка Кейна, який з 299 голами вийшов на п’яте місце в історії снайперів клубу (обійшовши Денніса Халла з 298 шайбами). Також закидали Хартман і Уінджелс.
Воротар “Блекхокс” зробив 27 сейвів і продовжив безпрограшну серію в основний час до 11 матчів (9-0-2).
У складі “Уайлд” голом відзначився захисник Метт Дамба, який закинув три останні шайби команди.
Примітно, що “Міннесота” зазнала другої поспіль поразки після серії з чотирьох перемог — 9 місце на Заході із 37 очками. В активі “Блекхокс” 39 балів — 6 сходинка Заходу НХЛ.
В інших поєдинках зафіксовані наступні результати:
“Вінніпег” — “Сент-Луїс” 4:0
“Ванкувер” — “Калгарі” 1:6
“Вегас” — “Флорида” 5:2.