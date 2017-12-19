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Хокеїсти "Чикаго" здобули п'яту підряд перемогу в НХЛ

Київ • УНН

 • 11470 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. “Чикаго Блекхокс” з рахунком 4:1 взяли гору над “Міннесотою Уайлд” і здобули п’яту перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті НХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Успіх “Чикаго” приніс дубль Патріка Кейна, який з 299 голами вийшов на п’яте місце в історії снайперів клубу (обійшовши Денніса Халла з 298 шайбами). Також закидали Хартман і Уінджелс.

Воротар “Блекхокс” зробив 27 сейвів і продовжив безпрограшну серію в основний час до 11 матчів (9-0-2).

У складі “Уайлд” голом відзначився захисник Метт Дамба, який закинув три останні шайби команди.

Примітно, що “Міннесота” зазнала другої поспіль поразки після серії з чотирьох перемог — 9 місце на Заході із 37 очками. В активі “Блекхокс” 39 балів — 6 сходинка Заходу НХЛ.

В інших поєдинках зафіксовані наступні результати:

“Вінніпег” — “Сент-Луїс” 4:0

“Ванкувер” — “Калгарі” 1:6

“Вегас” — “Флорида” 5:2.

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