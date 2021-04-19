Хоккей: "Донбасс" разгромил "Сокол" во втором поединке финала УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Дружковке состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал "Сокол", сообщает корреспондент УНН.
Детали
На этот раз гости не смогли навязать равной борьбе в матче и потерпел поражение 1:5. Четыре раза хозяева забросали шайбы играя в большинстве. Дважды забросил Кукла также забивали Сигарев, Бирюков и Карамнов. Шайбой престижа у “Сокола” смог отличиться Виталий Андрейкив.
Примечательно, что в первом поединке дончане удержали победу (2:1) и вышли вперед в серии до четырех побед.
Напомним
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