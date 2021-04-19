Хокей: "Донбас" розгромив "Сокіл" у другому поєдинку фіналу УХЛ

Деталі

На цей раз гості не змогли нав'язати рівної боротьби у матчі і зазнав поразки 1:5. Чотири рази господарі закидали шайби граючи у більшості. Двічі закидав Лялька, також забивали Сігарьов, Бірюков та Карамнов. Шайбою престижу у "Сокола" зміг відзначитися Віталій Андрейків.

Примітно, що в першому поєдинку донеччани втримали перемогу (2:1), і вийшли вперед у серії до чотирьох перемог.

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