Хокей: "Донбас" розгромив "Сокіл" у другому поєдинку фіналу УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Дружківці відбувся другий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав "Сокіл", повідомляє кореспондент УНН.
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На цей раз гості не змогли нав'язати рівної боротьби у матчі і зазнав поразки 1:5. Чотири рази господарі закидали шайби граючи у більшості. Двічі закидав Лялька, також забивали Сігарьов, Бірюков та Карамнов. Шайбою престижу у "Сокола" зміг відзначитися Віталій Андрейків.
Примітно, що в першому поєдинку донеччани втримали перемогу (2:1), і вийшли вперед у серії до чотирьох перемог.
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