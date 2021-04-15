Хокей: Шахрайчук оголосив розширений склад збірної України перед турніром у Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук визначився з претендентами на участь у перших зборах національної команди у 2021 році. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ФХУ.
Деталі
Навчально-тренувальний процес триватиме з 3 до 13 травня на базі броварської арени “Термінал”. До розширеного списку ввійшли 32 гравці:
Воротарі: Богдан Дьяченко (“Донбас”), Дмитро Кубрицький (“Сокіл”), Артур Оганджанян (“New Hampshire Jr. Monarchs”, США), Олег Петров (“Дніпро”).
Захисники: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко (усі — ХК “Кременчук”), Віталій Андрейків, Іван Сисак, Артур Чолач (усі — ХК “Сокіл”), Андрій Григор’єв, Пилип Пангелов-Юлдашев (усі — ХК “Донбас”), Денис Матусевич (ХК “Дніпро”), Павло Таран (ХК “Краматорськ”), Ігор Мережко (ХК “Рубін”, Росія).
Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко (усі — ХК “Білий Барс”), Нікіта Буценко, Віктор Захаров, Ілля Коренчук, Олександр Костіков, Віталій Лялька, Олександр Пересунько, Максим Разумов (усі — ХК “Донбас”), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Андрій Денискін (усі — ХК “Кременчук”), Севастян Карпенко (ХК “Маріуполь”), Гліб Кривошапкін (ХК “Краматорськ”), Андрій Міхнов, Фелікс Морозов, Дмитро Німенко (усі — ХК “Сокіл”).
Зазначимо, що після зборів у Броварах збірна України візьме участь у міжнародному турнірі “Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament”, що відбудеться з 15 до 21 травня в словенській Любляні.
Що передувало цьому
Визначився перший фіналіст чемпіонату України з хокею.
Варто нагадати
Помер найстарший хокеїст світу.