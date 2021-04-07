Визначився перший фіналіст чемпіонату України з хокею

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві відбувся четвертий матч півфінальної серії плей-офф Української хокейної ліги між "Соколом" та "Кременчуком", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Що відомо

В рамках цього матчу команда Олега Шафаренко в четвертий раз здолала “городян” і з рахунком 4:0 в серії вийшла в фінал чемпіонату УХЛ.

Деталі

Рахунок зустрічі, яка завершилася в овертаймі — 4:3. У переможців відзначилися двічі Чолач, а також Ступак і Гільманов. В опонентів — Толстушко, Грицких і Орлов.

Фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ буде зіграна до 4-х перемог однієї з команд. Суперник “Сокола” в фіналі визначиться в парі “Донбас” — “Дніпро”.

Доповнення

Матчі фіналу плей-офф відбудуться 17, 19, 22 і 24 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі 27, 29 квітня і 1 травня для визначення чемпіона. Перший, другий, п’ятий і сьомий матчі будуть зіграні на майданчику команди з найвищим номером посіву.

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