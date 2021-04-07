Определился первый финалист чемпионата Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между "Соколом" и "Кременчугом", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Что известно
В рамках этого матча команда Олега Шафаренко в четвертый раз победила “горожан” и со счетом 4:0 в серии вышла в финал чемпионата УХЛ.
Детали
Счет встречи, которая завершилась в овертайме — 4:3. У победителей отличились дважды Чолач, а также Ступак и Гильманов. У оппонентов — Толстушко, Грицких и Орлов.
Финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ будет сыграна до 4-х побед одной из команд. Соперник “Сокола” в финале определится в паре “Донбасс” — “Днепр”.
Дополнение
Матчи финала плей-офф состоятся 17, 19, 22 и 24 апреля, а в случае необходимости, команды проведут матчи 27, 29 апреля и 1 мая для определения чемпиона. Первый, второй, пятый и седьмой матчи будут сыграны на площадке команды с самым высоким номером посева.