Определился первый финалист чемпионата Украины по хоккею

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52023 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72663 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110049 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145594 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195947 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193610 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279924 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328153 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157892 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между "Соколом" и "Кременчугом", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Что известно

В рамках этого матча команда Олега Шафаренко в четвертый раз победила “горожан” и со счетом 4:0 в серии вышла в финал чемпионата УХЛ.

Детали

Счет встречи, которая завершилась в овертайме — 4:3. У победителей отличились дважды Чолач, а также Ступак и Гильманов. У оппонентов — Толстушко, Грицких и Орлов.

Финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ будет сыграна до 4-х побед одной из команд. Соперник “Сокола” в финале определится в паре “Донбасс” — “Днепр”.

Дополнение

Матчи финала плей-офф состоятся 17, 19, 22 и 24 апреля, а в случае необходимости, команды проведут матчи 27, 29 апреля и 1 мая для определения чемпиона. Первый, второй, пятый и седьмой матчи будут сыграны на площадке команды с самым высоким номером посева.

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