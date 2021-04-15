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Хоккей: Шахрайчук объявил расширенный состав сборной Украины перед турниром в Словении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук определился с претендентами на участие в первом собрании национальной команды в 2021 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФХУ.

Детали

Учебно-тренировочный процесс продлится с 3 по 13 мая на базе Броварской арены “Терминал”. В расширенный список вошли 32 игрока:

Вратари: Богдан Дьяченко (“Донбасс”), Дмитрий Кубрицкий (“Сокол”), Артур Оганджанян (“New Hampshire Jr. Monarchs”, США), Олег Петров (“Днепр”).

Защитники: Владимир Алексюк, Всеволод Толстушко (все — ХК “Кременчуг”), Виталий Андрейкив, Иван Сисак, Артур Чолач (все — ХК “Сокол”), Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все — ХК “Донбасс”) Денис Матусевич (ХК “Днепр”), Павел Таран (ХК “Краматорск”), Игорь Мережко (ХК “Рубин”, Россия).

Нападающие: Сергей Бабинец, Роман Благой, Дмитрий Даниленко (все — ХК “Белый Барс”), Никита Буценко, Виктор Захаров, Илья Коренчук, Александр Костиков, Виталий Кукла Александр Пересунько, Максим Разумов (все — ХК “Донбасс”), Алексей ворона, Тимур Гриценко, Андрей Денискины (все — ХК “Кременчуг”), Севастьян Карпенко (ХК “Мариуполь”), Глеб Кривошапкин (ХК “Краматорск”), Андрей Михнов, Феликс Морозов, Дмитрий Нименко (все — ХК “Сокол”) .

Отметим, что после собрания в Броварах сборная Украины примет участие в международном турнире “Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament”, который состоится с 15 до 21 мая в словенской Любляне.

Что предшествовало этому

Определился первый финалист чемпионата Украины по хоккею.

Стоит напомнить

Умер старейший хоккеист мира.

Украинские Национальные Новости

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