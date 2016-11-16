Хмельницких должностных лиц уличили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Группу злоумышленников, которые систематически требовали деньги за разрешительную документацию в интересах должностных лиц Хмельницкого управления Государственной архитектурно-строительной инспекции задержали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
В частности вымогатели требовали у жителя областного центра 1700 долларов за согласование реконструкции жилого дома.
Правоохранители задержали вымогателей во время получения части неправомерной выгоды в размере 900 долларов США.
Проводятся обыски в административном помещении управления ГАСИ в Хмельницкой области и в домах задержанных.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные к коррупционной деятельности.