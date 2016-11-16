Хмельницьких посадовців викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Групу зловмисників, які систематично вимагали гроші за дозвільну документацію в інтересах посадовців Хмельницького управління Державної архітектурно-будівельної інспекції затримали. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Зокрема здирники вимагали у жителя обласного центру 1700 доларів за погодження реконструкції житлового будинку.
Правоохоронці затримали вимагачів під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США.
Проводяться обшуки в адміністративному приміщені управління ДАБІ у Хмельницькій області та у помешканнях затриманих.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (давання хабара) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до корупційної діяльності.