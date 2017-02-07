Парня приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Днепропетровской области к 7 годам лишения свободы приговорили 20-летнего юношу, который убил своего брата. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в августе 2016 года в селе Орехово Солонянского района около полуночи во время распития алкогольных напитков в гараже между двумя братьями возникла ссора. На почве неприязненных отношений один из них нанес другому около трех ножевых ударов в грудную клетку, голову и спину.
От полученных ранений 27-летний молодой человек скончался в больнице.
Отмечается, что свою вину в убийстве брата парень признал полностью. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой № 2.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, торговца оружием из АТО приговорили к пяти годам.