Хлопця засудили до 7 років в'язниці за вбивство брата на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Дніпропетровщині до 7 років позбавлення волі засудили 20-річного юнака, який вбив свого брата. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що у серпні 2016 року в селі Оріхове Солонянського району близько опівночі під час розпиття алкогольних напоїв у гаражі між двома братами виникла сварка. На ґрунті неприязних відносин один з них наніс іншому близько трьох ножових ударів у грудну клітину, голову та спину.
Від отриманих поранень 27-річний молодик помер у лікарні.
Зазначається, що свою вину у вбивстві брата хлопець визнав повністю. Державне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2.
Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, торговця зброєю з АТО засудили до п’яти років.