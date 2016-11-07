Парень в Ровенской области нанес около 30 ножевых ударов сопернику из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полицейские в Ровенской области задержали злоумышленника, который нанес почти тридцать ножевых ударов 22-летнему парню из-за ревности к бывшей девушке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Третьего ноября, около четырех утра мужчина на авто возвращался домой от девушки, когда в подъезде дома неизвестный нанес ему многочисленные удары ножом по всему телу.
Схватку услышал 45-летний сосед, который, увидев окровавленного 22-летнего парня, сразу вызвал скорую медицинскую помощь.
Пострадавшего доставили в местную больницу. На его теле врачи обнаружили почти тридцать ножевых ранений, из которых пять - проникающие с повреждением внутренних органов, в частности, печени и легких.
Полицейские по факту покушения на убийство открыли уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и начали поиски нападающего.
За сутки работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель села Мочулище Дубровицкого района. Выяснилось, что нападающий решил избавиться от соперника, с которым встречалась его бывшая девушка.
Сейчас готовятся материалы по уведомлению мужчины о подозрении, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Пострадавший находится в реанимационном отделении Дубровицкой районной больницы. Медики до сих пор оценивают его состояние как тяжелое и даже критическое. Для спасения парня медики вызвали специалистов из Ровно.