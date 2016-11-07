Хлопець на Рівненщині наніс майже 30 ножових ударів супернику через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліцейські на Рівненщині затримали зловмисника, який наніс майже тридцять ножових ударів 22-річному хлопцю через ревнощі до колишньої дівчини. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Третього листопада, близько четвертої ранку чоловік на авто повертався додому від дівчини, коли у під’їзді будинку невідомий наніс йому численні удари ножем по всьому тілу.
Сутичку почув 45-річний сусід, який, побачивши закривавленого 22-річного хлопця, одразу викликав швидку медичну допомогу.
Постраждалого доставили до місцевої лікарні. На тілі хлопця лікарі виявили майже тридцять ножових поранень, із яких п’ять — проникаючі з пошкодженням внутрішніх органів, зокрема, печінки та легень.
Поліцейські за фактом замаху на вбивство відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та розпочали пошуки нападника.
За добу працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний житель села Мочулище Дубровицького району. З’ясувалося, що нападник вирішив позбутися суперника, з яким зустрічалася його колишня дівчина.
Наразі готуються матеріали щодо повідомлення чоловіку про підозру, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні Дубровицької районної лікарні. Медики і досі оцінюють його стан його стан як важкий і навіть критичний. Для порятунку хлопця медики викликали фахівців із Рівного.