ХК "Донбасс" пополнил состав российским нападающим Д.Голденковым

"Донбасс" - клуб, в истории которого были большие победы, как в чемпионате страны, так в период выступления в ВХЛ, КХЛ и, конечно же, Континентальном кубке. Это клуб с большими амбициями. Поэтому и решение далось очень легко. Сразу согласился и быстро приехал. Признаться, рад находиться в "Донбассе", - заявил новичок.

Д.Голденков является воспитанником московского "Динамо" и выступал в различных чемпионатах своей страны от МХЛ - 91 игра, 71 (34 + 37) очков, в КХЛ - 8 игр, 1 результативный балл за передачу.

В ВХЛ выступал в "Динамо" (Тверь), "Динамо" (Балашиха), "Торос" и "Сарове", совокупно провел 137 матчей, в которых набрал 37 (14 + 23) очков при показателе полезности -5.

Добавим, что в нынешнем сезоне защищал цвета ХК "Челны" в ВХЛ-Б, где в 4 матчах набрал 2 (2 + 0) очка.