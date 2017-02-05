ХК "Донбас" поповнив склад російським нападником Д.Голденковим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Чинний чемпіон України з хокею “Донбас” оголосив про підписання угоди із 25-річним російським нападником Дмитром Голденковим, інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.
“Донбас” — клуб, в історії якого були великі перемоги, як в чемпіонаті країни, так в період виступу в ВХЛ, КХЛ і, звичайно ж, Континентальному кубку. Це клуб з великими амбіціями. Тому і рішення далося дуже легко. Відразу погодився і швидко приїхав. Зізнатися, радий знаходитися в “Донбасі”, — заявив новачок.
Д.Голденков є вихованцем московського “Динамо” і виступав у різних чемпіонатах своєї країни: від МХЛ — 91 гра, 71 (34 + 37) очок, до КХЛ — 8 ігор, 1 результативний бал за передачу.
У ВХЛ виступав у “Динамо” (Твер), “Динамо” (Балашиха), “Торосі” і “Сарові”, сукупно провів 137 матчів, в яких набрав 37 (14 + 23) очок при показнику корисності −5.
Додамо, що у нинішньому сезоні захищав кольори ХК “Човни” у ВХЛ-Б, де в 4 матчах набрав 2 (2 + 0) очка.